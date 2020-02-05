Получены новые данные о бушующем в Китае коронавирусе

Выяснилось, что ДНК коронавируса из Уханя на 80% совпадает с генетическим кодом возбудителя тяжелого острого респираторного синдрома SARS.

Коронавирус 2019-nCoV - близкий родственник атипичной пневмонии SARS, эпидемия которой прокатилась по миру в 2003 году.

К такому выводу пришли китайские вирусологи, полностью расшифровав геном возбудителя новой инфекции, пишет ВВС.

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Выяснилось, что ДНК коронавируса из Уханя на 80% совпадает с генетическим кодом возбудителя тяжелого острого респираторного синдрома SARS, вспышка которого 17 лет назад унесла более 700 жизней.

Тогда от атипичной пневмонии умирал почти каждый десятый зараженный, однако новый вирус, по словам ученых, значительно менее опасен.

"Фактически [2019-nCoV] - это версия SARS, которая легче распространяется, но наносит меньший вред", - объясняет вирусолог Университета Рединга Иэн Джонс.

Кроме того, исследование китайских вирусологов подтвердило, что новый коронавирус попадает в организм человека через тот же клеточный рецептор ACE2.

"А значит, методы лечения и вакцины, разработанные для SARS, должны быть действенными и в случае уханьского вируса", - заключает профессор Джонс.

Напомним, по состоянию на утро 5 февраля количество больных новым типом пневмонии, вызванной коронавирусом, в мире возросло до 24 тыс. 541, погибших уже насчитывается 493.