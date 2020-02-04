Врач пытался предупредить о коронавирусе еще до вспышки в Китае

Ли Веньлян был одним из медиков, которых правоохранители преследовали в первые недели вспышки вируса.

30 декабря врач Ли Веньлян из Уханя (Китай) сообщил своим бывшим одногруппникам из медицинской школы о 7 случаях заболевания, похожих на острый респираторный синдром еще задолго до его вспышки. По словам мужчины, все больные поступили с рыбного рынка.

Об этом пишет CNN.

«Я только хотел напомнить своим коллегам, что нужно быть осторожным», – сказал он.

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Впрочем, через несколько часов сообщение стало «вирусным».

«Когда я увидел, что сообщения разошлись сетью, я понял, что уже не могу это контролировать, и что, наверное, буду наказан», – добавил врач.

Вскоре после публикации сообщений полиция обвинила мужчину в распространении слухов. Он был одним из медиков, которых правоохранители преследовали в первые недели вспышки вируса.

Ли тоже заразился вирусом. Его диагноз спровоцировал возмущение со стороны общественности Китая в ответ на государственную цензуру по поводу болезни.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.

Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

3 февраля Кабинет министров Украины своим распоряжением утвердил план предотвращения занесению и распространению на территории Украины коронавируса из Китая, а также национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса.