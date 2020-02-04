В Канаде редкий паразит уничтожил почти всю печень женщины, которой диагностировали рак

После операции врачи обнаружили, что повреждения внутренних органов пациентки вызвано вовсе не раком, а плоским червем.

Женщина из Альберты в Канаде была убеждена, что умирает от рака. Но позже врачи выяснили, что ее симптомы вызваны на самом деле паразитом. В конце прошлого года 36-летняя Кесседи Армстронг начала страдать от сильной боли в ребрах. При этом она быстро теряла вес.

Как пишет Newsweek, женщина обратилась в больницу, где врачи ей посоветовали пройти магнитно-резонансную томографию. Сканирование выявило большую массу в ее печени. Поэтому медики поставили диагноз редкой формы рака печени.

«Я была готова просто умереть. У меня был плохой вид. Это было довольно печально и страшно», - сказала Армстронг.

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После установления диагноза ей назначили специальную операцию. Во время процедуры хирурги удалили около 65% ее печени, весь желчный пузырь и некоторые части легких. Однако, когда медицинский персонал проанализировал удаленные ткани, он сделали неожиданное открытие. Симптомы Армстронг были вызваны наличием паразита – плоского червя под названием эхинокок многокамерный.

«Врачи сказали: «У нас есть хорошие новости. Мы не считаем, что это был рак. Это был паразит». Я удивилась: «Это хорошо?». И они сказали, что да, это значительно лучше», - вспомнила Армстронг.

Заражение личинками этого плоского червя, который живет в основном в теле лисиц, койотов и собак, может привести к редкой болезни. В ходе нее в печени, а иногда и в других органах, таких как легкие и мозг, вырастает киста. Это образование растет очень медленно.

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Поэтому симптомы могут оставаться незаметными в течение нескольких лет. Когда же они появляются, пациенты часто жалуются на дискомфорт в верхней части живота, слабость и потерю веса. Похожие жалобы поступают и от пациентов с раком печени или циррозом.

Врачи считают, что Армстронг могла быть зараженной эхинококом на протяжении 10 лет. Теперь ей приписали курс лечения против паразитов. По словам женщины, у нее теперь есть шанс прожить нормальную по продолжительности жизнь.