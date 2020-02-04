На данный момент распространение китайского коронавируса не достигло уровня пандемии - ВОЗ

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года.

На сегодняшний день распространение китайского коронавируса 2019-nCoV не достигло такого уровня, чтобы можно было говорить о пандемии.

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Такое заявление сделала директор Департамента пандемических и эндемических заболеваний Всемирной организация здравоохранения Сильви Бриан, сообщает ВВС.

По ее словам, «в настоящее время ситуация не является пандемией».

Бриан также высоко оценила реакцию китайских властей на вспышку коронавируса, выразив надежду, что мир сможет от него избавиться. Она также подчеркнула важность преодоления необоснованных слухов относительно ситуации.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

3 февраля Кабинет министров Украины своим распоряжением утвердил план предотвращения занесению и распространению на территории Украины коронавируса из Китая, а также национальный план противоэпидемических мер реагирования на распространение вируса.