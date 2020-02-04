Количество инфицированных коронавирусом в Австралии достигло 13 человек, среди заболевших – ребенок

Это первый случай в стране, когда коронавирус обнаружили у ребенка.

В Австралии зафиксировали случай заражения новым коронавирусом у восьмилетнего ребенка.

Об этом сообщает News.au.

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Отмечается, что ребенок прибыл в австралийский штат Квинсленд из китайского города Ухань, который является эпицентром распространения нового коронавируса, в составе туристической группы. В той же группе были 44-летний мужчина и 42-летняя женщина, у которых заболевание диагностировали ранее.

Инфицированный мальчик находится в изоляции в местной больнице. Медики говорят, что состояние ребенка стабильное.

Таким образом, число зараженных новым коронавирусом в Австралии достигло 13 человек, при этом это первый случай в стране, когда коронавирус обнаружили у ребенка.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавирус составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По состоянию на 4 февраля в результате заражения болезнью меньшей мере 426 человек скончались, число заразившихся превысило 19 тысяч.