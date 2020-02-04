За два десятилетия количество больных раком может возрасти на 60% - ВОЗ

Наибольшее число онкологических заболеваний может произойти в странах с низким и средним уровнем доходов.

За два десятилетия количество больных раком может возрасти на 60%, если сохранится текущий тренд.

Наибольшее количество онкологических заболеваний (около 81%) может произойти в странах с низким и средним уровнем доходов, передает Громадське ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

Как передает ВОЗ, эти страны направляют ресурсы на борьбу с инфекционными болезнями и усиление мероприятий по охране матерей и детей, в то же время медучреждения не имеют оборудования для профилактики, диагностики и лечения рака.

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Согласно данным организации, в 2019 году услуги по комплексному лечению онкологических заболеваний предоставляли в 90% стран с высоким уровнем дохода и в 15% стран с низким уровнем дохода.

В ВОЗ также обнародовали перечень мер для предотвращения новых случаев рака, в частности контроль за употреблением табака, вакцинация против гепатита B, борьба с раком шейки матки путем вакцинации против вируса папилломы и тому подобное.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус считает, что за следующие 10 лет можно спасти 7 миллионов людей от рака, если направить ресурсы на борьбу с болезнью.

Ранее УНИАН сообщал, что открытие команды ученых из Университета Кардиффа может позволить медикам "настраивать" иммунную систему человека против раковых клеток. Это может открыть путь к "универсальным" лекарствам против рака.