В Китае обнаружили коронавирус у младенца

Одномесячного ребенка поместили в изолятор. Его состояние оценивается как стабильное.

В Китае зафиксировали случай инфицирования новым коронавирусом у одномесячного ребенка.

Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на комиссию по здравоохранению Китая.

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Отмечается, что случай заболевания младенца обнаружен в провинции Гуйчжоу на юго-западе страны. Ребенка поместили в изолятор в больнице. В настоящее время младенец находится в стабильном состоянии.

По данным местных властей, ребенок прибыл в город Гуйян из другой провинции.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По состоянию на 4 февраля в результате заражения болезнью по меньшей мере 426 человек скончались, число заразившихся превысило 19 тысяч.