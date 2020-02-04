Минздрав обнародовал статистику по коронавирусу: в мире инфицированы уже более 20,5 тысяч человек

Кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы в 23 странах.

В мире зарегистрировано 20 тыс. 606 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, из них 427 летальные.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Кроме Китая, случаи заболевания зафиксированы в 23 странах.

Как отметили в Минздраве, в Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что 1 февраля в аэропорту "Борисполь" двое пассажиров сообщили о подозрении на заболевание в результате инфицирования коронавирусом 2019-nCoV. По результатам медицинского осмотра и консультаций были отклонены подозрения на инфекцию, вызванную 2019-nCoV, и установлен диагноз ОРВИ.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения.