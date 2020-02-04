В ВОЗ рассказали, как защитить себя от заражения новым коронавирусом

Медики также сообщили о мерах, которые не рекомендуется предпринимать из-за их неэффективности.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает, что для защиты от заражения новым коронавирусом следует соблюдать основные правила гигиены, а также избегать по возможности тесного контакта со всеми, у кого проявляются симптомы респираторного заболевания, в частности, кашель и чихание.

Об этом говорится в приведенных пресс-службой Министерства здравоохранения ответах ВОЗ на самые распространенные вопросы по поводу нового коронавируса.

В частности, в ответ на вопрос о том, кто может заразиться этим вирусом, указывается, что "люди, которые живут или путешествуют в районах, где циркулирует вирус 2019-nCoV, могут подвергаться риску заражения".

"В настоящее время 2019-nCoV циркулирует в Китае, где находится подавляющее большинство инфицированных людей. Заболевшие из других стран находились среди людей, которые недавно приехали из Китая или жили и работали в тесном контакте с этими путешественниками. Медицинские работники, ухаживающие за больными, подвергаются более высокому риску и должны защищаться с помощью соответствующих мер профилактики и контроля инфекций", - отмечают в ВОЗ.

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Отвечая на вопрос, у кого более высокий риск получения тяжелой формы заболевания, в ВОЗ отметили, что несмотря на то, что вирус еще не до конца изучен, но сегодня известно, что пожилые люди, а также с хроническими заболеваниями подвержены большему риску развития тяжелых заболеваний.

Что касается продолжительности жизни вируса на поверхностях, отмечается, что, согласно предварительной информации, вирус может выживать на поверхностях лишь в течение нескольких часов. Простые дезинфицирующие средства могут убить вирус, исключая заражение людей.

Также указывается, что люди, инфицированные вирусом 2019-nCoV, могут быть заразными до того, как проявятся симптомы. Однако, основываясь на имеющихся в настоящее время данных, именно люди, у которых уже есть симптомы заболевания, являются преимущественным источником распространения вируса.

Кроме того, ВОЗ отмечает, что на сегодняшний день нет лекарств, рекомендованных для профилактики или лечения нового коронавируса.

"Если вы хотите защитить себя от заражения новым коронавирусом, вам следует соблюдать основные правила гигиены, а также избегать по возможности тесного контакта со всеми, у кого проявляются симптомы респираторного заболевания, в частности, кашель и чихание", - сообщают медики.

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"Следующие меры специально не рекомендуются в качестве средств против 2019-nCoV, поскольку они не являются эффективными для защиты и могут быть даже вредными: прием витамина C, питьё традиционных травяных чаев, ношение нескольких масок для максимальной защиты, самолечение, в первую очередь - прием антибиотиков", - отметили медики.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавирус из Китая.