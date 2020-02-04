Вспышка китайского коронавируса: первый случай заражения зафиксировали в Бельгии

Коронавирус обнаружен у одного из девяти бельгийцев, которых привезли из китайского Уханя.

Первый случай заражения новым смертоносным коронавирусом зафиксирован в Бельгии.

Об этом сообщает передает De Tijd со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны.

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По словам министра здравоохранения Мэгги Де Блок, коронавирус обнаружен у одного из девяти бельгийцев, которых привезли в страну с китайского Уханя.

"Один из них заражен новым коронавирусом. Результаты тестов остальных негативные", - сказал он.

Однако, по словам главы бельгийского Минздрава, сейчас у зараженного человека отсутствуют какие-либо симптомы заболевания.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавирус составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По состоянию на 4 февраля в результате заражения болезнью, по меньшей мере, 426 человек погибли, число зараженных превысило 19 тысяч.