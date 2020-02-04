Число больных смертельным коронавирусом может быть занижено в десятки раз - ученые

Согласно расчетам медиков Университета Гонконга, уже к 25 января количество заражений вирусом только в Ухане должна была бы превысить 75 тысяч человек, хотя официально тогда сообщалось о 2000 случаев по всему миру.

Реальные масштабы распространения нового коронавируса 2019-nCoV могут быть намного больше официальных данных, предупреждают ученые.

Согласно расчетам медиков Университета Гонконга, уже к 25 января количество заражений вирусом в одном только Ухане должна была бы превысить 75 тыс. человек, хотя официально на тот момент сообщали всего о 2000 случаев по всему миру, сообщает BBC Украина.

Авторы исследования, опубликованного в медицинском журнале Lancet, утверждают, что эпидемия коронавируса распространяется гораздо быстрее, чем считалось ранее.

По их данным, каждый носитель 2019-nCoV в среднем заражает новым вирусом еще двух-трех человек, а общее количество больных растет в геометрической прогрессии и удваивается каждую неделю (каждые 6,4 дня).

Официальные цифры, которые приводит Всемирная организация здравоохранения, намного скромнее: на 4 февраля были подтверждены 18 тыс. случаев заболеваний по всему миру. Почти 99% из них зарегистрированы на материковой части Китая.

Официальное число умерших от вируса, по последним данным, - 426 человек. Выздоровели 644 человека.

Проанализировав статистику внутренних авиарейсов и железнодорожных перевозок, ученые пришли к выводу, что на самом деле уже к 25 января около тысячи носителей вируса должны были разнести инфекцию из Уханя в другие города - прежде всего Чунцин, Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Шэньчжэнь.

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Если бы там вирус распространялся с такой же скоростью, то «эпидемия уже экспотенциально разрастается сразу в нескольких крупных городах Китая - с задержкой вспышки заболевания в Ухане на одну-две недели», предполагают авторы исследования. Их данные косвенно подтверждаются последней статистикой ВОЗ, поскольку пока количество новых больных продолжает расти с каждым днем.

1 февраля были официально подтверждены 2128 новых случаев инфекции, 2 февраля - 2604, 3 февраля - 2838.

Похожие прогнозы на прошлой неделе приводил американский исследовательский центр Bianco Research на основе данных о распространении коронавируса с 16 по 27 января.

30 января ВОЗ объявила вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией мирового значения, однако не стала рекомендовать вводить какие-либо ограничения на торговлю или путешествия.

По словам авторов исследования, столь значительную разницу между расчетами и официальными цифрами можно объяснить несколькими факторами.

Прежде всего это относительно длинный инкубационный период (до двух недель), когда инфицированный вирусом человек еще не чувствует никаких симптомов болезни, но уже является её переносчиком.

Кроме того, даже после обращения больного к врачу необходимо подтвердить, что его состояние вызвано именно новым штаммом коронавируса, а это требует проведения лабораторных исследований, на которые может уйти несколько дней.

В результате Пекин, Шанхай и другие крупные китайские города могут превратиться в новые очаги распространение вируса, предупреждают ученые.

С другой стороны, если эти расчеты количества заболевших верны, то смертельная опасность нового коронавируса преувеличена, ведь в таком случае реальная смертность среди заболевших составляет значительно меньше 1%.

Во время эпидемии «атипичной пневмонии» (SARS) в 2003 году уровень смертности был около 9%, а коронавирус ближневосточного респираторного синдрома (MERS), вспышка которого произошла в 2012 году, вообще убивал каждого третьего больного.