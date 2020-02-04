В Китае парализованный подросток остался без присмотра и умер, потому что его отца поместили в карантин

Тело парня нашли спустя неделю после того, как его отца и брата изолировали.

В китайской провинции Хубей умер 16-летний юноша-инвалид. Парень с ДЦП остался без ухода и присмотра, потому что его отца, единственного опекуна поместили в карантин с подозрением на коронавирус.

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Как сообщает BBC, тело подростка нашли спустя неделю после того, как его отца и брата изолировали. Местные СМИ пишут, что оказавшись в изоляции, мужчина написал о своей ситуации в китайской соцсети Weibo. Он просил помочь его сыну, который остался без еды и воды. За это время парня покормили лишь дважды.

Отмечается, что власти начали расследование инцидента. Секретарь местного отделения компартии Китая и мэр города были сняты со своих должностей.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая. По состоянию на 4 февраля в результате заражения болезнью по меньшей мере 426 человек умерли, количество зараженных превысило 19 тысяч.