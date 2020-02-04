Зафиксирована вторая смерть от коронавируса за пределами материкового Китая

Скончался 39-летний мужчина, который на момент заражения уже страдал от хронического заболевания.

В Гонконге зафиксирована первая смерть от нового смертоносного коронавируса 2019-nCoV. Это второй случай смерти от болезни за пределами материкового Китая.

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Как сообщает Reuters, скончался 39-летний мужчина, который на момент заражения уже страдал от хронического заболевания.

Смерть больного в Гонконге подняла общее число жертв вируса до 427. Первая смерть от болезни за пределами материковой части Китая, где бушует эпидемия, была зафиксирована на Филиппинах.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По состоянию на 4 февраля в результате заражения болезнью по меньшей мере 426 человек умерли, количество зараженных превысило 19 тысяч.