Коронавирус из Китая: количество умерших превысило 400 человек

3 февраля в Китае было подтверждено 2345 новых случаев заражения.

В результате заражения китайским коронавирусом по меньшей мере 426 человек умерли, количество зараженных превысило 19 тысяч.

Об этом сообщает CNN.

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Органы здравоохранения китайской провинции Хубей, ставшей эпицентром вспышки болезни, сообщили, что в понедельник, 4 февраля, умерли 64 человека.

Таким образом в провинции зафиксировали 414 смерти от коронавируса. Всего в Китае умерли 425 человек. Летальный случай также зафиксирован на Филиппинах.

По данным местных властей, в понедельник было подтверждено 2345 новых случаев заражения. Всего в провинции инфицировано около 13,5 тысяч человек. Среди госпитализированных 576 человек находятся в критическом состоянии. Общее количество инфицированных во всем мире составило более 19 тысяч человек.

Также сообщается, что в США первый больной коронавирусом успешно прошел терапию и был выписан из больницы.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.