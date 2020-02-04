Китай согласился на помощь США в борьбе с новым коронавирусом

Китай допустит экспертов из США в страну.

Китай решил разрешить въезд американским экспертам под мандат Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы те помогли в борьбе с коронавирусом, что уже унес жизни более 360 человек.

Об этом заявил спикер Белого дома Джад Дыр, сообщает Reuters.

«Китай принял предложение США о включении группы экспертов (из США — ред.) к миссии ВОЗ в Китае для изучения информации о вирусе и поиска путей его преодоления», — заявил Дир.

Кроме того, как сообщает китайское информационное агентство Xinhua, Политбюро Коммунистической партии Китая на заседании в понедельник, 3 февраля, призвало улучшить борьбу с коронавирусом в стране и обеспечить поставку средств медицинской защиты.

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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.