В США провалились испытания вакцины против ВИЧ

Вакцину HVTN 702 испытали на выборке из 5 тысяч жителей Южной Африки.

Национальный институт здравоохранения США объявил, что экспериментальная вакцина HVTN 702 для лечения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) не прошла клинические испытания.

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Об этом сообщает BBC.

Вакцину HVTN 702 испытали на выборке из 5 тысяч жителей Южной Африки. Части добровольцев ввели инъекцию с экспериментальной вакциной, а части - плацебо. Однако в обеих группах уровень заражения ВИЧ оказался примерно одинаковым.

«Вакцина от ВИЧ необходима, чтобы преодолеть пандемию, и мы надеялись, что эта вакцина будет действенной. К сожалению, это не так», - заявил представитель Национального института здравоохранения США Энтони Фоси.

Он добавил, что сейчас ученые работают над другими способами лечения ВИЧ.

Как сообщал УНИАН, ученые из фармацевтической компании Abbott Laboratories и Университета Миссури обнаружили новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).