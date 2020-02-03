Коронавирус в Китае: кошку попавшего в больницу мужчины закопали заживо

Убийство животного подтвердили сотрудники жилищно-коммунальной службой, сославшись на закон, требующий истреблять инфицированных животных.

В китайском городе Уси, провинция Цзянсу, дезинфекторы убили домашнюю кошку, пока ее хозяин был в карантине.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Пострадавший был изолирован в больнице с подозрением на заражение коронавирусом 2019-nCoV. Он договорился с жилищно-коммунальной службой, что кошку оставят на балконе, откуда ее должен был забрать его знакомый.

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Вскоре мужчину признали здоровы и выписали из больницы. Вернувшись домой, он узнал, что во время дезинфекции его квартиры кошку поймали, положили в пластиковый пакет и заживо закопали.

Мужчина рассказал о происшествии в социальной сети Weibo, приложив к посту фотографии кошки и скриншоты чата с сотрудниками жилищно-коммунальной службы. Пост вызвал возмущение у китайских пользователей интернета.

Убийство животного подтвердили сотрудники жилищно-коммунальной службой, сославшись на закон, требующий истреблять инфицированных животных.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.