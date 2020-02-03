В Китае будут кремировать тела погибших от коронавируса (видео)

В провинции Хубэй не хватает врачей для борьбы с болезнью.

Китайские власти установили новые правила захоронения погибших от нового смертельно опасного коронавируса: тела будут кремировать, а не хоронить.

Читайте такжеВчера из Китая в Киев прибыли 128 человек, повышенной температуры тела у них не выявлено

Как говорится в сюжете ТСН, болезнь распространяется очень быстро: в больницах китайской провинции Хубэй уже не хватает места для больных. В городе Ухань эту проблему частично решили, всего за восемь дней построив временные корпуса госпиталя на тысячу пациентов.

Однако если проблемы с инфраструктурой Китай способен решить, то с нехваткой врачей все гораздо сложнее. В соцсетях ходят слухи, что врачам и медсестрам приходится носить подгузники, потому что у них буквально нет времени, чтобы отойти от больных.

Напомним, по состоянию на 3 февраля количество заболевших новым коронавирусом превысило 17 тысяч. Более 360 человек погибли.

Подтверждено 155 случаев завоза нового коронавируса за пределы Китая, из них 23 случая - в странах Европы (8 - Германия, 6 - Франция, 2 - Германия, 2 - Россия, 2 – Великобритания, по 1 в Испании, Финляндии и Швеции).

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток. Всемирная организация здравоохранения 30 января объявили чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавирус из Китая.