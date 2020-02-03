Телеврач Елена Малышева рассказала, кому грозит инсульт в 30 лет

Малышева объяснила, что существует такая болезнь, как наследственная гиперхолестеринемия.

Известная российская ведущая телепрограммы "Жить здорово", доктор медицинских наук Елена Малышева заявила на своей странице в Instagram, что детям с высоким холестерином грозят инсульт и инфаркт уже в 30-летнем возрасте.

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"Дети с высоким холестерином. Им грозит инфаркт и инсульт. Очень рано: в 30 или 40 лет", - написала врач-терапевт.

Малышева объяснила, что существует такая болезнь, как наследственная гиперхолестеринемия. Если у взрослых до 50 лет случился инфаркт или инсульт, то необходимо также проверить их детей на наличие этого недуга.

Ранее скандальная российская телеведущая Елена Малышева опубликовала в сети картинку с 10 упражнениями "для потрясающего секса".