Власти РФ намерены депортировать иностранцев в случае выявления у них коронавируса

Премьер Мишустин уверяет, что в РФ есть все необходимые лекарства и средства защиты.

Власти России намерены депортировать иностранцев, у которых обнаружен новый коронавирус.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на оперативном совещании правительства заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

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«Теперь она (инфекция коронавирус - УНИАН) добавляется в перечень особо опасных заболеваний. Это позволит осуществлять депортацию иностранных граждан, если у них будет выявлена такая болезнь, и вводить специальные ограничительные меры, в том числе это изоляция и карантин», - сказал Мишустин.

Он сообщил, что подписал национальный план борьбы с распространением коронавируса.

«Приняты все необходимые меры, работает оперативный штаб, ситуация под контролем. Мы буквально на днях подписали национальный план по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции на территории России», - сказал премьер.

Мишустин добавил, что больные, у которых обнаружен опасный вирус, изолированы и врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Он заверил, что в России есть все необходимые лекарства и средства защиты. «Важно, чтобы люди были ими полностью обеспечены и, конечно, чтобы цены в аптеках оставались на прежнем уровне. За этим поручено следить Федеральной антимонопольной службе и Росздравнадзору», - отметил он.

Мишустин подчеркнул, что до 13 февраля необходимо подготовить документы о порядке ввоза в Россию незарегистрированных препаратов и лекарств, в которых нуждаются пациенты с тяжелыми заболеваниями.

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что сегодня самолеты воздушно-космических сил направят в Ухань для эвакуации 130 россиян.