Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких
12:01, 03 февраля 2020Зарубежные новости
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Врачи после ряда исследований и КТ поставили пациентке диагноз пневмония 2019-nCoV.
Пораженные вирусом-убийцей легкие / rsna.org
Китайские врачи показали снимки легких, пораженных коронавирусом 2019-nCoV.
Фото легких 33-летней пациентки из Ухани опубликованы в журнале Radiology.
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За шесть дней до обращения в больницу женщина приехала в Ланчьжоу. При госпитализации у нее была повышенная температура и хрипы в легких.
Врачи после ряда исследований и КТ поставили пациентке диагноз пневмония 2019-nCoV.
Через три дня лечения пораженная область легких увеличилась (можно увидеть на снимке B).
Напомним, согласно последним данным, опубликованным в 3 февраля, в результате коронавируса заболели 17 тыс. человек и 362 умерли.
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