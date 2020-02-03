Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких

Врачи после ряда исследований и КТ поставили пациентке диагноз пневмония 2019-nCoV.

Китайские врачи показали снимки легких, пораженных коронавирусом 2019-nCoV.

Фото легких 33-летней пациентки из Ухани опубликованы в журнале Radiology.

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За шесть дней до обращения в больницу женщина приехала в Ланчьжоу. При госпитализации у нее была повышенная температура и хрипы в легких.

Врачи после ряда исследований и КТ поставили пациентке диагноз пневмония 2019-nCoV.

Через три дня лечения пораженная область легких увеличилась (можно увидеть на снимке B).

Напомним, согласно последним данным, опубликованным в 3 февраля, в результате коронавируса заболели 17 тыс. человек и 362 умерли.