США запретили въезд посетившим Китай иностранцам из-за коронавируса

Рейсы из Китая теперь будут принимать только в семи американских аэропортах.

США запретили въезд иностранцам, посетившим Китай в последние две недели, из-за вспышки коронавируса в этой стране.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренней безопасности США.

Ограничения не коснутся только ближайших родственников членов экипажей и постоянных жителей страны. Граждане США, посетившие провинцию Хубэй в течение 14 дней, будут в обязательном порядке помещены в карантин на две недели.

Кроме того, рейсы из Китая теперь будут принимать только в семи американских аэропортах.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на 2 февраля в мире зарегистрировано 14 тыс. 568 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса, 305 из которых летальные. В частности, подтверждено 155 случаев завоза нового коронавируса за пределы Китая, из них 23 случая - в странах Европы (8 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по 1 в Испании, Финляндии и Швеции).

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организации здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.