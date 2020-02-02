Премьер Израиля призвал ускорить разработку вакцины против коронавируса

Сейчас в Израиле не зафиксированы случаи заболевания новым типом коронавируса.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил израильским медикам и ученым создать вакцину против нового коронавируса из Китая.

Об этом пишет Радио Свобода.

«Я поручил Институту биологии и Министерству здравоохранения создать вакцину... Если мы обнаружим инфицированных граждан Израиля, мы их изолируем и позаботимся о них», – написал Нетаньяху после встречи, посвященной тому, как справиться со вспышкой коронавируса.

Сейчас в Израиле не зафиксированы случаи заболевания новым типом коронавируса. О разработке вакцины от нового вируса заявили в Китае, России и США.

Читайте такжеФранция эвакуировала 250 европейцев из китайского Уханя

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 2 февраля в мире зарегистрированы 14 тыс. 568 лабораторно подтвержденных случаев нового коронавируса, 305 из которых летальные. В том числе подтверждены 155 случаев завоза нового коронавируса за пределы Китая, из них 23 случая - в странах Европы (8 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по 1 в Испании, Финляндии и Швеции).

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.

Всемирная организации здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.