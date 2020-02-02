Россия приравняла коронавирус из Китая к чуме и сибирской язве

Премьер РФ подписал соответствующее постановление.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении китайского коронавируса в список заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Читайте такжеКоронавирус из Китая: в Германии количество зараженных возросло до 10 человекСоответствующий документ размещен на сайте российского правительства.

В этом списке инфекция 2019-nCoV соседствует с такими заболеваниями как чума, холера, ВИЧ, туберкулез, сибирская язва и малярия.

Информация о коронавирусе была внесена 16-м пунктом в перечень от 2004 года, который с момента своего создания оставался неизменным и включал 15 заболеваний.

«Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих... дополнить пунктом 16 следующего содержания: «16. В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-nCoV)», – отмечается в документе.

Ранее УНИАН сообщал, что число зараженных новым коронавирусом в Китае достигло 14,5 тысяч человек, умерли 304.