Россия приравняла коронавирус из Китая к чуме и сибирской язве
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о внесении китайского коронавируса в список заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Читайте такжеКоронавирус из Китая: в Германии количество зараженных возросло до 10 человекСоответствующий документ размещен на сайте российского правительства.
В этом списке инфекция 2019-nCoV соседствует с такими заболеваниями как чума, холера, ВИЧ, туберкулез, сибирская язва и малярия.
Информация о коронавирусе была внесена 16-м пунктом в перечень от 2004 года, который с момента своего создания оставался неизменным и включал 15 заболеваний.
«Перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих... дополнить пунктом 16 следующего содержания: «16. В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-nCoV)», – отмечается в документе.
Ранее УНИАН сообщал, что число зараженных новым коронавирусом в Китае достигло 14,5 тысяч человек, умерли 304.