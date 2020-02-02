Коронавирус из Китая: в Германии количество зараженных возросло до 10 человек

Накануне самолетом из Уханя были эвакуированы 124 пассажира.

В двух человек, эвакуированных из китайского города Ухань в Германию, обнаружили новый китайский коронавирус.

Об этом сообщает DW со ссылкой на власти города Гермерсхайм, куда были доставлены эвакуированные.

Читайте такжеЗафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

Отмечается, что зараженных доставили в больницу Франкфурта-на-Майне. Появились ли у них уже симптомы заболевания, пока неизвестно.

124 пассажира были эвакуированы из Уханя 1 февраля немецким военным самолетом. Сразу по прибытии все прошли медицинскую проверку. В результате в Гермерсхайм были привезены и размещены в казармах бундесвера 113 человек. У двух из них сейчас и выявлен коронавирус. Остальные 111 остаются под карантином.

Ранее в Германии уже были обнаружены восемь случаев заражения коронавирусом. Таким образом, теперь количество инфицированных немцев возросло до 10 человек.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организации здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая. Новый коронавирус уже выявлено более чем 20 странах мира.

По состоянию на 2 февраля количество инфицированных коронавирусом 2019 nCoV возросло до 14 568, из которых 305 – летальные.