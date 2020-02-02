Израиль отказался пустить в страну рейс с группой китайцев из России
16:09, 02 февраля 2020Зарубежные новости
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Их отправили назад в Москву.
Фото REUTERS
Власти Израиля отказались пустить в страну рейс из России с 35 гражданами Китая и выслали их обратно в Москву.
Читайте такжеВ китайском Ухане из-за распространения коронавируса создали карантинные центрыОб этом сообщает агентство Ynet.
Один из пассажиров рассказал, что появление группы граждан Китая на борту вызвало панику, многие грозили покинуть самолет. Двое пассажиров в итоге вышли, и лайнер вылетел в Москву с опозданием на два часа.
Отмечается, что китайцы прилетели в Тель-Авив в субботу утром на самолете компании «Аэрофлот».
Ранее УНИАН сообщал, что число зараженных новым коронавирусом в Китае достигло 14,5 тысяч человек, умерли 304.
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