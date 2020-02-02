Израиль отказался пустить в страну рейс с группой китайцев из России

Их отправили назад в Москву.

Власти Израиля отказались пустить в страну рейс из России с 35 гражданами Китая и выслали их обратно в Москву.

Читайте такжеВ китайском Ухане из-за распространения коронавируса создали карантинные центрыОб этом сообщает агентство Ynet.

Один из пассажиров рассказал, что появление группы граждан Китая на борту вызвало панику, многие грозили покинуть самолет. Двое пассажиров в итоге вышли, и лайнер вылетел в Москву с опозданием на два часа.

Отмечается, что китайцы прилетели в Тель-Авив в субботу утром на самолете компании «Аэрофлот».

Ранее УНИАН сообщал, что число зараженных новым коронавирусом в Китае достигло 14,5 тысяч человек, умерли 304.