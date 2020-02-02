Количество инфицированных коронавирусом возросло до 14 568, умерли 305 человек

В Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Количество лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV) в мире по состоянию на 2 февраля возросло до 14 тысяч 568, 305 из которых летальные.

Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения, подтверждено 155 случаев завоза нового коронавируса за пределы Китая, из них 23 случая - в странах Европы (8 - Германия, 6 - Франция, 2 - Италия, 2 - Россия, 2 - Великобритания, по 1 в Испании, Финляндии и Швеции).

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В Минздраве подчеркнули, что в Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Также сообщается, что сегодня оперативный штаб Минздрава проведет очередное заседание по обсуждению проекта Национального плана противоэпидемических мер реагирования на распространение случаев инфекционных болезней, вызванных новым коронавирусом (2019-nCoV).

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

По состоянию на 2 февраля число пациентов, умерших от легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019 nCoV, достигло в Китае 304 человек, количество заразившихся возросло до 14 тысяч 380 человек.

Всемирная организации здравоохранения 30 января объявила

чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая. Новый коронавирус уже выявлен более чем в 20 странах мира.

2 февраля ВОЗ сообщила о смерти первого зараженного коронавирусом пациента за пределами Китая: 44-летний китаец из Уханя умер на Филиппинах.

Для недопущения распространения вируса 2019-nCoV в Украине был создан оперативный штаб, утверждены рекомендации относительно действий при обнаружении коронавирусной инфекции, начат температурный скрининг пассажиров на прямых рейсах из Китая в аэропорту «Борисполь».