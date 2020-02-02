Китаец с коронавирусом пожаловался на российскую медицину (видео)

Мужчина переживает за свою двухлетнюю дочь - он не уверен, что в российской больнице есть условия для ее реабилитации.

Гражданин Китая Ван Юньбинь, который госпитализирован с подозрением на коронавирус в российской Чите, связался с журналистами.

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Обращение Юньбиня опубликовала “Чита.ру”. По словам мужчины, это о нем и его семье сейчас пишут все российские СМИ. Информацию ему представляют ещё в меньшем объёме, чем журналистам, но телефон не забрали. С его помощью он и обратился к СМИ.

«Здравствуйте, я тот китаец из российских новостей из Забайкальского края, который якобы заражён. Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражён и не дают мне результаты анализов. О том, что я, возможно, заражён – узнал из новостей”, - отметил Юньбинь.

Мужчина извинился перед всеми - по его словам, он не знал, что может заразиться. Тем не менее, он надеется на помощь, а условий для реабилитации в российской клинике нет.

“Если я действительно заражён, я хочу перед всеми извиниться, мне, возможно, не следовало никуда ехать, я лишь взял своего ребёнка и жену и поехал отдыхать в Китай. Я не знал, что могу заразиться. Несмотря на результат, надеюсь на помощь, так как мой ребёнок температурит и у него понос – из китайских новостей я понял, что это очень опасно, но условий в больнице, в которой мы находимся, недостаточно для нашей реабилитации”, - отметил он.

По словам Юньбиня, он не знает, могут ли врачи оказать экстренную помощь его дочери.

“Сейчас конец недели и очень многие врачи не работают, я оказался в такой ситуации, что не знаю, если моему ребёнку потребуется экстренная помощь, смогут ли врачи своевременно оказать её. В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента, так как самочувствие больного может внезапно ухудшиться, к тому же может потребоваться необходимое оборудование, я надеюсь, что моему ребёнку смогут помочь. Моя дочка русская, ей всего лишь 2 года, она совсем маленькая”, - рассказывает он.

Китаец рассказал, что за неделю у его семьи брали кровь на анализы 6 раз, но так и не дали никаких результатов.

“По здоровью, видимо, у нас нет никаких вопросов, у меня на руках маленький ребёнок, у неё вся ручка уже в следах от укола, разве можно у маленького ребёнка брать столько раз кровь, без результатов анализа?! Мы хотели бы получить результаты анализа, знать больны мы или нет, если вдруг у нас есть заболевание, моему ребёнку нужно срочно оказать помощь», - заключил он.

Юньбинь также записал видео из больницы Читы, где можно видить интерьер полупостой палаты с железными кроватями без матрасов.

31 января сообщалось, что В России выявлены первые два человека, зараженные новым коронавирусом. Оба заболевших - граждане Китая.

Как сообщал УНИАН, число стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, достигло 27. В Китае число заболевших по состоянию на 2 февраля достигло 14 тысяч человек, 304 человека погибли. Одна смерть от коронавируса зафиксирована на Филиппинах - это первый случай смерти от болезни за пределами Китая.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организации здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавирус из Китая.

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил МИД, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, Минобороны и Мининфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки коронавируса 2019-нCoV.

По его словам, к утру понедельника, 3 февраля, должен быть четкий план мероприятий Министерства здравоохранения по недопущению занесения вируса и распространения его на территории Украины.