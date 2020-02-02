В китайском Ухане из-за распространения коронавируса создали карантинные центры

В мире зарегистрирован уже 11 тыс. 821 лабораторно подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV), в том числе 259 смертельных случаев.

В эпицентре вспышки нового коронавируса - китайском городе Ухань - создали специализированные карантинные зоны для лиц с симптомами заражения или после тесного контакта с больными.

Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на обнародованное в воскресенье заявление властей Уханя.

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Как сообщал УНИАН, новый коронавирус уже выявлен более чем в 20 странах мира. По состоянию на утро 1 февраля в мире зарегистрирован 11 тыс. 821 лабораторно подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции (2019-нCoV), в том числе 259 смертельных случаев.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организации здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.