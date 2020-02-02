Эпидемия коронавируса: Казахстан эвакуировал своих граждан из китайского Уханя

Самолет из Казахстана также забрал граждан Кыргызстана, Беларуси и Армении.

Казахстан провел эвакуацию 83 своих граждан, оставшихся в изолированном из-за эпидемии коронавируса китайском мегаполисе Ухань.

Читайте такжеИспытания вакцины против коронавируса могут начаться уже через три месяца - СМИ

Как сообщает Reuters, самолет из Казахстана также забрал граждан Кыргызстана, Беларуси и Армении. Их число не раскрывается. Большинство вывезенных и Ухани граждан Казахстана - студенты.

Отмечается, что эвакуированные лица будут помещены в карантин и обследованы медиками.

Как сообщал УНИАН, число стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, достигло 27. В Китае число заболевших по состоянию на 2 февраля достигло 14 тысяч человек, 304 человека погибли. Одна смерть от коронавируса зафиксирована на Филиппинах - это первый случай смерти от болезни за пределами Китая.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организации здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавирус из Китая.

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил МИД, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, Минобороны и Мининфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки коронавируса 2019-нCoV.

По его словам, к утру понедельника, 3 февраля, должен быть четкий план мероприятий Министерства здравоохранения по недопущению занесения вируса и распространения его на территории Украины.