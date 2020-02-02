Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

В Китае число зараженных превысило 14 тысяч человек, 304 больных погибли.

На Филиппинах подтвердили смерть мужчины, зараженного новым коронавирусом 2019-nCoV. Это первый эпизод гибели от болезни за пределами Китая.

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Как сообщает Reuters, ссылаясь на Департамент здравоохранения Филиппин, 44-летний мужчина умер от вызванной вирусом пневмонии. Погибший побывал в городе Ухань, где началась вспышка эпидемии. Всего на Филиппинах зафиксировано два случая заболевания. Вторая больная 38-летняя спутница погибшего.

Отмечается, что это первая смерть среди более чем 130 случаев заболевания коронавирусом за пределами Китая.

В то же время, в Китае число зараженных превысило 14 тысяч человек. От болезни погибли 304 человека.

Как сообщал УНИАН, число стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, достигло 27.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организации здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавирус из Китая. Премьер-министр Алексей Гончарук поручил МИД, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, Минобороны и Мининфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки коронавируса 2019-нCoV.

По его словам, к утру понедельника, 3 февраля, должен быть четкий план мероприятий Министерства здравоохранения по недопущению занесения вируса и распространения его на территории Украины.