Чистильщики: в китайском Ухане заметили вооруженные патрули в медицинских халатах

На ролике видно, как трое людей в халатах и белых масках идут по опустевшей улице, держа оружие наизготовку.

На улицах китайского города Ухань, который стал эпицентром эпидемии нового смертельного коронавируса, заметили вооруженные патрули в медицинских халатах.

Видео опубликовано на YouTube-канале Vaultteam6.

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На коротком ролике видно, как трое людей в халатах и белых масках идут по опустевшей улице, держа оружие наизготовку. Под прозрачным халатом одного из них видна полицейская форма.

Достоверно неизвестно, где именно снято видео, а также какие-либо подробности.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавирус - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавирус длится от 2 до 12 суток.

По данным властей КНР, сегодня в стране от инфицирования новым коронавирусом уже умерло 259 человек. Подтверждено 11 тыс. 821 случай заболеваний, вызванных коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.