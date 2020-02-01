Китайский коронавирус добрался до Испании: подтвердили первый случай
В Испании подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV.
Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения страны, пишет Громадське.
Вирус обнаружили у одного из пяти туристов из Германии, которые находились на карантине в одной из клиник острова Гомера, входящего в состав Канарских островов. Анализы всех пятерых отправили для обследования в мадридский Институт Карлоса III и впоследствии один из образцов дал положительный результат. Сейчас инфицированного пациента изолировали.
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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.
По данным властей КНР, сегодня в стране от инфицирования новым коронавирусом уже умерло 259 человек. Подтверждено 11 тыс. 821 случай заболеваний, вызванных коронавирусом.
Всемирная организации здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.
El Centro Nacional de Microbiología ha confirmado, pasadas las diez de esta noche, que una de las muestras enviadas desde La Gomera ha dado positivo en #coronaviruspic.twitter.com/B21LojPzZD— Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) January 31, 2020