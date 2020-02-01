Японские медики смогли изолировать убийственный коронавирус: ученые уже взялись за разработку вакцины

Японцы готовы поделиться разработками, чтобы быстрее изобрести вакцину.

Национальный институт инфекционных заболеваний в Японии 31 января заявил, что ему удалось культивировать и изолировать смертоносный коронавирус из Китая.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The Japan Times.

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Ученым удалось изолировать коронавирус от жителя Японии с подтвержденным заболеванием.

"В пятницу Национальный институт инфекционных заболеваний заявил, что им удалось культивировать и изолировать новый коронавирус", - говорится в сообщении.

Используя исследования институт начнет разработку вакцины и препарата против коронавируса.

Также ученые готовы предложить изолированный вирус исследователям и компаниям, которые попытаются выявить механизм заражения и исследовать токсичность коронавируса.

По данным японских медиков, последовательности генома изолированного вируса на 99,9% совпадают с теми, что обнародовало правительство Китая.

По состоянию на утро 1 февраля коронавирус из Китая подхватили уже 11 374 человека. Болезнь забрала 259 жизней.