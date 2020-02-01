Число больных на коронавирус перевалило за 11 тысяч, около 260 умерших

США намерены ограничить въезд иностранцев из Китая.

По состоянию на утро 1 февраля количество больных на коронавирус увеличилось до 11 791 человек. Число случаев заболевания за сутки увеличилось на 2102 случая. От вируса умерло уже 259 человек.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на сообщение Национальной комиссии здравоохранения Китая.

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В связи с этим США намерены ограничить въезд иностранцев из Китая. Три американских авиаперевозчика уже заявили об отмене рейсов в Китай.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрирован.