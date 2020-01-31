Китайский коронавирус зафиксировали еще в одной стране ЕС

Швеция стала шестой страной ЕС, в которой зафиксировали заражение новым китайским коронавирусом 2019-nCoV.

Управление здравоохранения Швеции объявило, что в стране зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом из Китая.

Как сообщает Громадськесо ссылкой на Reuters, женщину, у которой обнаружили коронавирус, изолировали в госпитале на юге Швеции.

Ранее пациентка посещала китайский город Ухань, который стал эпицентром распространения вируса. Ее состояние не очень тяжелое, сообщило Управление здравоохранения Швеции.

«Один-несколько случаев не является чем-то неожиданными, ведь мы (шведы — ред.) много путешествуем, и мы предполагали, что такое (заражение — ред.) может произойти, — сообщила Карин Тегмарк Визель, руководитель микробиологического отделения Управления. — Мы сейчас оцениваем риски распространения болезни как низкие на основе данных, полученных от других стран».

Швеция стала шестой страной ЕС, в которой зафиксировали заражение новым китайским коронавирусом 2019-nCoV. Ранее его обнаружили во Франции, Германии, Италии, Финляндии и Великобритании.

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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власть Китая заявила в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрирован.