СМИ узнали подробности о первых пациентах с коронавирусом в России

РФ начала эвакуацию граждан из китайского города Ухань.

Telegram-каналу Baza стали известны подробности о первых пациентах в России, у которых обнаружили китайский коронавирус.

В Тюмени с признаками ОРВИ госпитализировали китайскую студентку местного индустриального университета, которая недавно прилетела с родины.

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"Однако она путешествовала в компании еще четверых молодых людей. Их также госпитализировали "на всякий случай". На плохое самочувствие девушки обратила внимание комендант общежития, где она проживала. Женщина сама вызвала скорую и заявила, что ее жильцы, возможно, больны коронавирусом", - говорится в сообщении.

Врачи в местной больнице пока не смогли подтвердить коронавирус, этот диагноз поставлен девушке "под сомнением".

Еще один случай заражения коронавирусом выявлен на Забайкалье. Там в больницу обратились пятеро местных жителей. Двоих - 30-летнего мужчину и его 2-летнюю дочь - госпитализировали. В их случае диагноз "коронавирус" также находится "под сомнением".

Напомним, о первых случаях заражения коронавирусом в России сообщили 31 января. Больные находятся на Забайкалье и Тюменской области. Их состояние стабильное.