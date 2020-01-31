Суд Бельгии оправдал трех врачей, которых обвиняли в эвтаназии психически больной женщины

В конце слушания суд присяжных аплодировал оправданным врачам.

Суд Бельгии оправдал трех врачей, обвиняемых в незаконном отравлении женщины. В 2010 году медики разрешили ввести смертельную инъекцию 38-летней бельгийке Тинэ Нос, которая страдала психическим заболеванием.

Об этом пишет BBC.

В Бельгии признали эвтаназию законной в 2002 году. С тех пор врачи уже сталкивались с обвинениями со стороны родственников умерших, но ни одно не дошло до зала суда.

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Следователям семья заявила, что у Тинэ Нос не было неизлечимой болезни, а женщина хотела умереть из-за неудачных отношений. Перед смертью больной поставили диагноз «аутизм», от которого она не лечилась.

Впрочем, суд постановил признать действия врачей законными. В ходе судебного разбирательства адвокаты обвиняемых жаловались, что с их подзащитными обращались, как с убийцами, но те не совершили ничего преступного.

В конце слушания суд присяжных аплодировал оправданным врачам.

По информации бельгийских СМИ, в 2018 году было зарегистрировано 2 357 случаев эвтаназии, то есть 6 случаев на день. Большинство из умерших были людьми старшего возраста.

С 2014 года Бельгия также позволяет умирать несовершеннолетним, если они смертельно больны и испытывают сильную боль и имеют согласие родителей.

Как сообщал УНИАН, в январе 29-летняя голландка Аурелия Брауверс добровольно ушла из жизни. Эвтаназия легальна в Голландии, поэтому ее смерть была санкционирована государством. Но молодая женщина не была смертельно больна: ей разрешили покончить с собой из-за психического заболевания.