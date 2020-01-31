В России обнаружили двух зараженных коронавирусом

Оба заболевших - граждане Китая.

В России выявлены первые два человека, зараженные новым коронавирусом.

Как передает собственный корреспондент УИАН в РФ, об этом журналистам сообщила вице-премьер-министр России Татьяна Голикова.

«Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса - в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба - граждане Китая», - сказала Голикова.

По ее словам, состояние двух заболевших стабильное, без клинических проявлений и без температуры.

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Она заверила, что риска дальнейшего распространения коронавируса в РФ на сегодняшний день нет.

Как сообщила Голикова, принято решение начать эвакуацию россиян из китайской провинции Хубей. По ее словам, после эвакуации россияне будут помещены в карантин на 14 дней. При этом правительство решило приостановить выдачу гражданам Китая рабочих виз в Россию.

Кроме того, заявила Голикова, принято решение о закрытии с 1 февраля всех авианаправлений с Китаем, кроме рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Также Россия закрывает границу с Монголией из-за коронавируса, добавила она.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет от 2 до 12 суток.

Всемирная организации здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

По информации Минздрава, по состоянию на 31 января в мире зарегистрировано 9 тыс. 776 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 213 из которых летальные.

В Минздраве отметили, что в Украине ни одного подтвержденного лабораторно случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.