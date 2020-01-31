Украинка из Уханя рассказала о ситуации в эпицентре коронавируса

По ее словам, каждое утро в Ухане необходимо отчитываться о самочувствии.

Украинка, которая сейчас находится в китайском городе Ухань, рассказала о ситуации в эпицентре эпидемии смертельного коронавируса.

С гражданкой Украины пообщалась «Радио Свобода».

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"Сейчас здесь паники никакой нет. Все следят за новостями, занимаются своими делами, паники в общежитии нет. Я держусь, мне сейчас не страшно. Я поддерживаю родителей, родители тоже сейчас успокоились. Я уверяю, что все хорошо. Думаю, все хорошо закончится. Люди в Украине паникуют больше, чем те, кто здесь сейчас находится. Ибо все здесь спокойно реагируют на ситуацию", - рассказала харьковчанка Моника Рустамова, приехавшая по обмену в Ухань учить китайский язык.

По ее словам, в Ухане проверяют температуру на входе в общественные места. Каждое утро необходимо отчитываться о самочувствии. Всем выдали маски, орехи, сухофрукты и изюм.

«На улицах все тихо и спокойно, людей нет. Но это в основном связано с праздниками сейчас - на Новый год в Китае всегда так. В магазинах есть все, кроме овощей. И фрукты есть, все есть», - отметила девушка.

Также она рассказала, что все украинцы в Китае находятся на учете украинского посольства, и при критической ситуации их должны срочно эвакуировать.

Как сообщал УНИАН, всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба. При этом ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей в связи с вирусом.