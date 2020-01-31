Врач рассказала, кому нельзя есть помидоры

Медик также не советует есть этот овощ людям с камнями в почках.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление помидоров не всегда приносит организму пользу.

Как она рассказала "Вечерней Москве", из-за большого количества органических кислот томаты противопоказаны при гастрите и язве желудка.

Читайте такжеНазваны продукты и напитки, которые дарят жизненную энергию

Медик также не советует есть их людям с камнями в почках.

"При гастрите, язве томаты противопоказаны. В них много органических кислот. Кроме того, я не рекомендую даже тем, у кого нет проблем с желудком, употреблять в пищу много кетчупа. В него добавляют сахар, а сладкое не полезно для нашего организма", - подчеркнула Соломатина.

При этом врач напомнила о содержании в томатах витаминов, микро- и макроэлементов, а также ликопина, оказывающегр антиоксидантное действие на все органы.

Ранее швейцарские диетологи рассказали о том, что ни в коем случае не нужно употреблять утром на пустой желудок.