цей матеріал доступний українською

Врач рассказала, кому нельзя есть помидоры

14:27, 31 января 2020
Зарубежные новости
455 0
Иллюстрация REUTERS

Как она рассказала "Вечерней Москве", из-за большого количества органических кислот томаты противопоказаны при гастрите и язве желудка. 

Читайте такжеНазваны продукты и напитки, которые дарят жизненную энергию

Медик также не советует есть их людям с камнями в почках.

"При гастрите, язве томаты противопоказаны. В них много органических кислот. Кроме того, я не рекомендую даже тем, у кого нет проблем с желудком, употреблять в пищу много кетчупа. В него добавляют сахар, а сладкое не полезно для нашего организма", - подчеркнула Соломатина.

При этом врач напомнила о содержании в томатах витаминов, микро- и макроэлементов, а также ликопина, оказывающегр антиоксидантное действие на все органы.

Ранее швейцарские диетологи рассказали о том, что ни в коем случае не нужно употреблять утром на пустой желудок.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter