Число погибших от коронавируса в Китае резко возросло: последние данные

Италия объявила об обнаружении вируса у двух китайских туристов.

Количество погибших от опасного коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 213 человек.

Об этом сообщает Reuters.

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В эпицентре заболевания, китайской провинции Хубэй, умерло 204 человека. По данным органов здравоохранения Китая, по состоянию на четверг, 30 января, в стране насчитали 9692 случая заражения.

Около сотни случаев зафиксировали в 18 странах. Кроме того, Италия объявила об обнаружении вируса у двух китайских туристов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года.

Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

29 января заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что коронавирус из Китая пока Украине не угрожает.