ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за глобальной вспышки коронавируса

Решение было принято после экстренного совещания руководства организации в Женеве.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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"Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, передает российская служба "Би-би-си".

Решение было принято после экстренного совещания руководства организации в Женеве.

При этом ВОЗ не рекомендует вводить ограничения на передвижение товаров и людей в связи с вирусом.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

По данным китайских властей, по состоянию на 30 января в стране от инфицирования новым коронавируса умерли 170 человек. Подтверждено 7 тыс. 736 случаев заболеваний, вызванных коронавирусом.

29 января заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что коронавирус из Китая пока Украине не угрожает.