В США зафиксировали первый случай передачи коронавируса от человека к человеку

Житель Чикаго не путешествовал в Китай и заразился от своей жены, у которой ранее диагностировали коронавирус.

В США сообщили о первом случае передачи китайского коронавируса от жены к мужу. Женщина заразилась во время путешествия в город Ухань — эпицентр вспышки, а с мужем контактировала уже по приезду.

Об этом сообщает AP со ссылкой на Службу здравоохранения США.

Сообщается, что новый случай — шестой зафиксированный в Штатах. Другие пятеро были туристами, которые заболели после возвращения в США из Китая. Последний пациент не был в Китае.

Отмечают, что женщина 13 января вернулась в Чикаго из Китая. Впоследствии она попала в больницу с диагнозом нового вируса. Следовательно, госпитализировали и ее мужа, с которым она контактировала.

Напомним, в США ранее подтвердили пять случаев заражения новым коронавирусом.

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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

По данным китайских властей, по состоянию на 30 января в стране от инфицирования новым коронавирусом умерли 170 человек.

По данным Минздрава Украины, на 30 января в мире зарегистрировано 7 тыс. 783 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 170 из которых летальные. Кроме Китая заболевание зафиксировано в 17 странах мира.

29 января заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что коронавирус из Китая пока Украине не грозит.