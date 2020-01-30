Коронавирус из Китая: ВОЗ провела экстренное заседание и обратилась к миру

ВОЗ призывает лидеров во всех странах принять меры и подготовиться к противодействию коронавирусу.

Всемирная организация здравоохранения после заседания 30 января обратилась к миру с призывом противодействовать новому коронавирус из Уханя.

Об этом говорится в официальном обращении, распространенном ВОЗ, сообщает ТСН.

После заседания в Женеве, в ВОЗ признались, что обеспокоены тем, что много стран остаются неподготовленными к встрече инфекции на своей территории. Организация призывает лидеров во всех странах принять меры и подготовиться к противодействию коронавирус.

Медики частности призывают страны обеспечить бесперебойный обмен информацией в отношении инфекции, ускорить совместную работу над созданием вакцины, увеличить расходы на поддержку Всемирной организации здоровья для противодействия распространению коронавируса из Уханя.

Также мировое сообщество медиков обратилась ко Всемирному банку, Глобального фонда для борьбы со Спидом, туберкулезом и малярией, банков регионального развития и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации с просьбой оказывать финансовую поддержку странам с низким уровнем ресурсов, используя средства для оказания помощи во время чрезвычайных ситуаций.

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Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

По данным китайских властей, по состоянию на 30 января в стране от инфицирования новым коронавирусом умерли 170 человек.

По данным Минздрава Украины, на 30 января в мире зарегистрировано 7 тыс. 783 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 170 из которых летальные. Кроме Китая заболевание зафиксировано в 17 странах мира.

29 января заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль заявил, что коронавирус из Китая пока Украине не грозит.