Коронавирус вызвал дефицит масок: в Британии их размели даже с сайта Аmazon

В Китае планируют производить по 180 миллионов масок в день.

В Великобритании из-за вспышки и быстрого распространения по миру коронавируса возник большой спрос на защитные хирургические маски.

Как сообщает ТСН со ссылкой на The Guardian, на популярном сайте amazon.co.ru распроданы все антивирусные маски для гриппа и они не знают, когда товар будет снова на складе. Однако, на сайте в продаже есть другие маски.

Читайте также"Людей без масок могут задерживать": жительница Китая рассказала о карантине в стране

Также о дефиците масок сообщают и аптеки Лондона. Так, в одной из сетей аптек в Лондоне 29 января стойки с масками оказались пустыми.

Дефицит масок и других медицинских защитных средств из-за нового вируса с Уханя возник и в Китае. Это еще связано с тем, что в стране сейчас праздничные новогодние выходные, в том числе и на производстве.

Так, 30 января губернатор провинции Хубэй, которая является эпицентром коронавирус с административным центром в Ухане, заявил, что по всей провинции "сильный дефицит" медицинских препаратов, сообщает CGTN.

Он также добавил, что некоторые медицинские работники одевают плащи и используют одноразовые мешки для мусора в качестве бахил.

В Китае дефицит масок привел к нестандартным решениям. Некоторые люди вместо масок начали использовать фрукты.

The #pomelo peel face mask is believed to contain a natural antitoxin and so villagers in the mainland China countryside have utilized this creative alternative with full confidence when pharmacy supplies have long since sold out. #柚子#口罩#pamplemousse#AncientChineseSecretpic.twitter.com/wp7cE6DbGa — CIAspy 🌀 (@CIAspy) January 30, 2020

В свою очередь государственная китайская газета People's Daily сообщает, что Китай должен восстановить производство масок для лица 3 февраля (сейчас новогодние праздничные выходные) и производить по 180 миллионов масок в день до конца февраля.

По состоянию на 30 января известно о 7711 подтвержденных случаев заражения коронавирусом и 170 смертях.