Модные бренды пожертвовали $2,8 миллиарда на борьбу с коронавирусом

Средства будут переданы в китайское отделение Международного движения Красного Креста.

Два крупных люксовых конгломерата – LVMH и Kering, – а также ювелирный бренд Swarovski и косметическая компания L’Oréal суммарно пожертвовали 2,88 миллиарда долларов на борьбу с эпидемией.

Читайте такжеОт коронавируса в Китае умерли уже 170 человекОб этом пишет WWD.

Отмечается, что средства будут переданы в китайское отделение Международного движения Красного Креста и пойдут на обеспечение больниц всем необходимым и на меры профилактики распространения болезни.

«Мы думаем о многих пострадавших от новой вспышки коронавируса, и поэтому мы решили немедленно оказать помощь», – сказал глава Kering Франсуа-Анри Пино.

Ранее УНИАН сообщал, что в Китае ввели уголовное наказание за отказ лечиться от коронавируса и соблюдать карантин.