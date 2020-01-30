Самые смертоносные вирусы в истории: Шесть эпидемий чуть не уничтожили человечество

За свою историю человечество сталкивалось с разрушительными эпидемиями, некоторые из которых сокращали население Европы в половину.

Вспышка коронавируса в Китае убила более 130 человек, при этом зараженными оказались менее 6 тысяч. С эпицентром в китайском городе Ухань, эпидемия может унести еще больше жизней, поскольку в некоторых случаях в течение определенного времени симптомы проявляются не сразу.

Уханський коронавирус – серьезная проблема, потому что его носители могут заражать большое количество людей, не подозревая при этом, что сами больны. Однако, с точки зрения смертельности, его вспышка пока что кажется незначительной в сравнении со страшными пандемиями прошлого, которые угрожали целым континентам. Об этом пишет Daily Star, перечисляя шесть худших в истории вирусов.

Первый в списке – свиной грипп. Когда речь идет о людях с гриппом, в 9 из 10 случаев это означает, что кто-то подхватил простуду. И ему понадобится день или два, чтобы отлежаться. Но пандемия, которая вспыхнула в 2009 году из-за свиного гриппа, унесла жизни по меньшей мере 285 тысяч человек. По некоторым подсчетам, количество жертв болезни достигает 580 тысяч. В отличие от других пандемий до того, свиной грипп противостоял против всей мощи современной системы здравоохранения и все равно смог отличиться высокой смертоносностью. Вирус был вариантом известного штамма H1N1. Эта инфекция вызвала страшную вспышку испанского гриппа в 1918 году. Минимум 20% населения Земли были заражены вирусом. Особенно сильным его распространение было в США, где подтвердили 113690 случаев заражения и более 3 тысяч смертей. Другие мутации этого же вируса, которые повлекли азиатские эпидемии гриппа в 1958 и 1968 годах, обвиняют в смерти миллионов людей по всему миру. Однако, в целом уровень смертности от них был ниже.

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Вторая в списке издания – чума Юстиниана. Бубонная чума, которая происходит из Китая, впервые достиг Европы в 540 году нашей эры. Болезнь мучила весь континент примерно 200 лет и стала причиной сокращения местного населения на 50% за все это время. Греческий летописец Прокопий Кесарийский писал, что, достигнув своего пика, чума убивала 10 тысяч людей в Константинополе ежедневно.

Согласно его записям, места для захоронения умерших не хватало. Поэтому трупы просто лежали на улицах. Жители боялись хоронить своих родственников. И город «вонял смертью». Точное количество погибших от чумы Юстиниана, наверное, никогда не будет установлено. Но историки считают, что она была одной из самых смертоносных в истории. За два века террора болезни погибли примерно 25-50 миллионов людей. В те времена это составляло почти четверть населения мира.

Третья в списке – эпидемия чумы под названием «Черная смерть», прокатившаяся по Европе и Азии в 1340-1350-х годах. Это была одна из самых заразных пандемий в истории человечества, которая унесла жизни примерно 75-200 миллионов человек. Историки убеждены, что ее распространение началось в Китае. Вирус преодолел «Шелковый путь» и появился сначала в Крыму, а потом во всей Европе. Население мира на то время составляло около 475 миллионов человек. «Черная смерть» сократила эту цифру до примерно 350 миллионов. Человечеству понадобилось 200 лет, чтобы восстановить уровень населения.

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Норвежский историк Оле Бенедиктов предполагает, что количество смертей могло быть даже большим.

«Данные достаточно распространены и многочисленны, чтобы можно было сделать вывод, что черная смерть уничтожила примерно 60% населения Европы», - считает он.

«Считается, что размер европейского населения на то время был около 80 миллионов. Это означает, что примерно 50 миллионов человек умерли от черной смерти», - добавил историк.

Меньшие вспышки болезни продолжались в Европе до 19 века, а в США – до 1908 года. В октябре 2017 года на Мадагаскаре произошел самая смертельная вспышка чумы. Вирус заразил тысячи людей и убил 170.

Следующей в списке издание называет оспу. И это единственная пандемия с «хорошим концом». Возбудитель стал единственной человеческой заразой, которую удалось полностью искоренить. А до своего полного уничтожения благодаря программе вакцинации, которая началась в 1960-х годах, оспа убила лишь в 20 веке около 300 миллионов людей. Вирус был древним. Его следы обнаружили в образцах тканей мумий древнего Египта. До 18-го века примерно 400 тысяч европейцев умирали от него ежегодно. А еще больше оставались слепыми или изуродованными.

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За свою историю оспа стала даже первым биологическим оружием. К примеру, армия Великобритании использовала ее против своих французских врагов и американских индейцев в сражениях за доминирование над Америкой в 1750-х годах. Командир отряда в Форт-Питт Уильям Трент описывал, как он заражал представителей Делаверского племени во время мирных переговоров.

«В знак уважения, мы дали им два одеяла и платки из клиники для больных оспой. Надеюсь, желаемый эффект будет», - писал он.

ВИЧ/СПИД тоже в списке Daily Star. Издание поясняет, что вирус иммунодефицита человека может привести к появлению синдрома приобретенного иммунодефицита. Все начинается с краткосрочного заболевания, которое можно спутать с не очень острым гриппом. После этого вирус может никак не проявлять себя на протяжении многих лет. Из-за этого носитель может, сам того не подозревая, заразить других людей. Первый клинический отчет о СПИДе появился 5 июля 1981 года, в котором речь шла о пяти случаях заражения в США. К концу 1982 года в стране уже было зафиксировано 771 случай. 618 жертв вируса скончались того же года.

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Сегодня примерно 40 миллионов человек остаются зараженными ВИЧ. А до этого времени 35 миллионов больных умерли от СПИДа после того, как у них обнаружили вирус. Сначала считалось, что его жертвами становятся гомосексуальные мужчины. Но впоследствии стало очевидно, что его действие значительно шире. ВИЧ может распространяться через зараженную кровь и другие жидкости человеческого тела. Считается, что впервые он появился в Африке. И от вируса сначала страдали обезьяны в 1920-х годах. Африка ниже Сахары считается наиболее пострадавшим регионом. В ЮАР и Ботсване в 2017 году почти каждая четвертая смерть была вызвана ВИЧ/СПИД. На данный момент не существует лекарств или вакцины против вируса. Хотя существуют методы терапии, которые могут замедлить развитие заболевания и позволяют пациентам прожить нормальную жизнь.

Последним в списке издание указывает «испанский грипп». В 1918 году, когда мир все еще пытался оправиться от сокрушительной войны в Европе, появился новый штамм вируса N1H1. Он заразил 500 миллионов людей во всех уголках планеты включая некоторые очень отдаленные. Общее количество смертей достигло по меньшей мере 50 миллионов, а по некоторым подсчетам, 100 миллионов. В 1919-1920 годах школы и театры были закрыты, а некоторые из них использовались как морги.

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Источником вируса оказался полевой лагерь войск во Франции. Однако, грипп все же называют «испанским». Так произошло потому, что в те времена газеты в нейтральной Испании не были обременены цензурой военных времен. Поэтому они быстрее начали писать о вспышке смертельного вируса. Он исчез так же внезапно, как и возник. Считается, что «испанский грипп» мутировал в менее смертоносные штаммы. Однако, сказать об этом наверняка нельзя. Вспышка «испанского гриппа» остается самой смертоносной эпидемией за все время.