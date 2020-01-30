В Италии заблокировали круизный лайнер из-за пассажиров с симптомами коронавируса: на борту судна 6 тысяч человек

Супружескую пару китайцев из Гонконга изолировали в каюте лайнера, у них температура и проблемы с дыханием.

В итальянском порту Чивитавеккья временно заблокирован круизный лайнер компании Costa Crociere с 6 тысячами людей на борту, поскольку у двух пассажиров судна обнаружили симптомы нового смертельно опасного коронавируса.

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Об этом сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что супружескую пару китайцев из Гонконга изолировали в каюте лайнера, у них температура и проблемы с дыханием. Врачи уже прибыли к ним для проведения необходимых тестов.

Супруги прибыли в аэропорт Милана 25 января, после чего они поднялись на судно несколько дней назад в Савоне. Другие пассажиры пока сойти на берег не могут.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме, Камбодже и Финляндии. По состоянию на 30 января количество погибших от коронавируса 2019-nCoV в Китае возросло до 170 человек. В целом по всему миру им инфицировано 7 894 человека.