Грудное молоко с морфином: в Германии медсестра могла отравить пять младенцев

Полиция нашла в шкафу медработницы шприц со смешанным с морфином грудным молоком.

В Германии медсестру подозревают в отравлении пяти недоношенных младенцев морфином.

Читайте такжеВрачи впервые спасли младенца с мозгом без черепа (фото)

Как сообщает "Немецкая волна", полиция нашла в шкафу медработницы шприц со смешанным с морфином грудным молоком.

Отмечается, что медсестре предъявлено подозрение в покушении на убийство.

Следователи заявили, что женщина дежурила в медицинском центре университета Ульма, когда 20 декабря 2019 года у пяти новорожденных внезапно начали возникать проблемы с дыханием.

Как сообщает издание, младенцев удалось спасти, но в дальнейшие у них буду проблемы со здоровьем.

В больнице заявили, что в анализах мочи младенцев также был обнаружен морфин.