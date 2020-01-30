Грудное молоко с морфином: в Германии медсестра могла отравить пять младенцев
14:35, 30 января 2020Зарубежные новости
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Полиция нашла в шкафу медработницы шприц со смешанным с морфином грудным молоком.
Младенцев удалось спасти \ УНИАН
В Германии медсестру подозревают в отравлении пяти недоношенных младенцев морфином.
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Как сообщает "Немецкая волна", полиция нашла в шкафу медработницы шприц со смешанным с морфином грудным молоком.
Отмечается, что медсестре предъявлено подозрение в покушении на убийство.
Следователи заявили, что женщина дежурила в медицинском центре университета Ульма, когда 20 декабря 2019 года у пяти новорожденных внезапно начали возникать проблемы с дыханием.
Как сообщает издание, младенцев удалось спасти, но в дальнейшие у них буду проблемы со здоровьем.
В больнице заявили, что в анализах мочи младенцев также был обнаружен морфин.
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